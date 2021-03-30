مباحثات ثنائية بين ولى العهد السعودى وسلطان عمان

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بهيثم بن طارق سلطان سلطنة عُمان.وبحث الجانبان التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".من جانبه أبدى سلطان عمان ترحيبه بمبادرات ولي العهد ومساندة سلطنة عمان لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.