أجمل أزياء شهر رمضان 2021 (صور)

تفصلنا أيام قليلة، قبل البدء فى شهر رمضان الكريم، حيث الصيام وتجمع الأسرة والأصدقاء لتناول الإفطار سويًا، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، تشكيلة واسعة من أجمل الأزياء لإطللات أنيقة على الإفطار وعزومات السحور.تتميز قائمة الأزياء الرمضانية 2021 بمجموعات من أحدث وأجمل الموديلات، حيث تتصدر العبايات والقفطانات أجمل الإطلالات المناسبة لشهر رمضان، حتى الأحذية جاءت أنيقة لتناسب إفطار رمضان بشكل خاص.فجاءت أحدث مجموعات مصممة الأزياء Amal al Raisi، تتميز بالعباءات ذات اللون الزهري الناعم، مع قصّتها المنسدلة من قماش الحرير الفاخر، أيضًا اختارت تشكل الفستان باللون الأزرق الفاتح، مع الحزام على الخصر، موضة هذا العام، بحسب مصممى الأزياء.ووفقًا لموقع gheir فى مجال الموضة والجمال، فإن تصاميم علامة SERRBس أيضًا جاءت لتلائم محبي الأزياء العصرية أو الـKEdgy وإن كانت الأجواء رمضانية، فمن أبرز أزياء المجموعة الجاكيت القصير مع موديل التنورة الطويلة المزدانة بالأزرار.ولكى تكون إطلالة متكاملة، فيمكنك إضافة بعض المجوهرات لأزياءك، مثل عقد أنيق حول رقبتك سواء فضى أو ذهبي، وأساور فى اليد من الماس وروعة الأحجار الكريمة واللؤلؤ.