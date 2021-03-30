حملة مرافق موسعة بـ8 مناطق مختلفة فى الأقصر

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة بمناطق شرق السكة، الصنايع، وشوارع المدينة، المنشية، التليفزيون، الكورنيش، الإسعاف، يوسف حسن.جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.تمت أعمال الحملة تحت إشراف اللواء أشرف منير، نائب مدير أمن الأقصر الحكمدار، وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، وضباط المرافق بالتنسيق مع الأجهزة المحلية.وأسفرت الحملة عن تحرير 133 محضرًا تضمنت 32 محضر إشغالات، 8 محاضر نظافة عامة، 14 محضر مضبوطات متنوعة، 12 محضرًا لباعة جائلين، وضبط 6 ميكروفونات مع الباعة الجائلين، 9 محاضر تصالح فورى لعدم ارتداء الكمامة، و57 إزالات إدارية، محضر لمقهى ضبطت به 11 شيشة.