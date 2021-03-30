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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيادة السوداني يؤكد بدء الترتيبات الأمنية لتكوين جيش وطني موحد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:42 م
الدكتور الهادي إدريس
الدكتور الهادي إدريس
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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، أن الحركات التي وقعت على اتفاق جوبا لسلام السودان بدأت إجراءات الترتيبات الأمنية لتكوين جيش وطني موحد، كما أنها لم تسع إطلاقا الى تجنيد أي شخص.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي -في بيان اليوم الثلاثاء أن إدريس ترأس اليوم الاجتماع المشترك لحكومة ولجنة أمن الولاية الشمالية، بمدينة دنقلا، حيث وجه، الجهات الأمنية بالولاية الشمالية، بإلقاء القبض ومحاكمة أي شخص يقوم بتجنيد المواطنين بإسم "حركات الكفاح المسلح".

ووصف إدريس اتفاق جوبا بأنه اتفاق قومي، خاطب جذور المشكلة وعالج أمهات المشاكل الوطنية، كما أنه مفتوح يرتكز على الاعتراف بالآخرين وقبولهم، مشيرا إلى أن حكومة التغيير لا تفرض أي شروط أو تضع خطوطا حمراء للحوار والتفاوض، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وأشار إلى أن توقيع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد "الحركة الشعبية – شمال" عبد العزيز الحلو لإعلان المبادئ في جوبا، من شأنه إسكات آلة الحرب.

من جانبها، أكدت والي الولاية الشمالية آمال محمد عز الدين، تماسك المكونات المجتمعية بالولاية، ورحبت بزيارة الدكتور الهادي إدريس للولاية.

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