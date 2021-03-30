رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رمضان 2021.. قنوات عرض مسلسل موسى لـ محمد رمضان وأبرز أحداثه

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:28 م
مسلسل موسى
مسلسل موسى
دعاء عبد المقصود
طباعة
ينتظر عشاق النجم محمد رمضان عرض مسلسل "موسى" والمقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

وعقب طرح البرومو الدعائي للعمل الذي تجاوز المليون مشاهدة بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن قصة وموعد عرض المسلسل.

قصة وأحداث مسلسل "موسى"

تدور قصة مسلسل موسى في فترة الستينات حول شخصية موسى التي يجسدها محمد رمضان وهي شخصية صعيدية تتعرض للعديد من الأزمات وتدخل في صراعات متعددة كما يبحث في الوقت نفسه عن شقيقته التي اختفت في ظروف غامضة.

كما تتضمن قصة المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المتميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الحملة الفرنسية على مصر حول شاب يتوفى والده منذ الصغر ويتحمل مسئولية تربية إخوته ويخوض العديد من المعارك مع أعدائه في إحدى محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والمجيء إلى القاهرة ثم يعمل بالتجارة في تصدير واستيراد عدد من الأشياء من غزة إلى مصر والعكس ويعجب بفتاة فرنسية وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

قنوات عرض مسلسل "موسى" في رمضان

تبدأ القنوات الفضائية المختلفة في عرض مسلسل موسى للنجم محمد رمضان مع أول أيام شهر رمضان المعظم الذي يبدأ في 12 أبريل المقبل.

ويعرض مسلسل موسى على أكثر من قناة حيث يعرض بشكل حصري على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي قناة dmc وقناة dmc دراما، كما يذاع المسلسل على قنوات mbc1، وابوظبي وmbc عراق قناة دبي الفضائية وقناة رؤيا حيث يعرض في توقيتات مختلفة على مدار اليوم إضافة إلى ذلك سيتم عرضه عبر منصتي Shahid watch it.

أبطال ونجوم مسلسل موسى في رمضان

يقوم ببطولة مسلسل موسى نخبة كبيرة من نجوم الصف الأول إلى جانب محمد رمضان وهم كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

يهمك أيضاً:


يجري العمل على قدم وساق داخل لوكيشن تصوير مسلسل موسى حيث تم رفع ساعات التصوير إلى 18 ساعة يوميا وانتهى بطل العمل محمد رمضان مما يقرب من 70٪ من مشاهده في المسلسل.

موضوعات متعلقة

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إندونيسيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون