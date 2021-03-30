رمضان 2021.. قنوات عرض مسلسل موسى لـ محمد رمضان وأبرز أحداثه

قصة وأحداث مسلسل "موسى"

قنوات عرض مسلسل "موسى" في رمضان

أبطال ونجوم مسلسل موسى في رمضان

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يجري العمل على قدم وساق داخل لوكيشن تصوير مسلسل موسى حيث تم رفع ساعات التصوير إلى 18 ساعة يوميا وانتهى بطل العمل محمد رمضان مما يقرب من 70٪ من مشاهده في المسلسل.

وعقب طرح البرومو الدعائي للعمل الذي تجاوز المليون مشاهدة بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن قصة وموعد عرض المسلسل.تدور قصة مسلسل موسى في فترة الستينات حول شخصية موسى التي يجسدها محمد رمضان وهي شخصية صعيدية تتعرض للعديد من الأزمات وتدخل في صراعات متعددة كما يبحث في الوقت نفسه عن شقيقته التي اختفت في ظروف غامضة.كما تتضمن قصة المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المتميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الحملة الفرنسية على مصر حول شاب يتوفى والده منذ الصغر ويتحمل مسئولية تربية إخوته ويخوض العديد من المعارك مع أعدائه في إحدى محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والمجيء إلى القاهرة ثم يعمل بالتجارة في تصدير واستيراد عدد من الأشياء من غزة إلى مصر والعكس ويعجب بفتاة فرنسية وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.تبدأ القنوات الفضائية المختلفة في عرض مسلسل موسى للنجم محمد رمضان مع أول أيام شهر رمضان المعظم الذي يبدأ في 12 أبريل المقبل.ويعرض مسلسل موسى على أكثر من قناة حيث يعرض بشكل حصري على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي قناة dmc وقناة dmc دراما، كما يذاع المسلسل على قنوات mbc1، وابوظبي وmbc عراق قناة دبي الفضائية وقناة رؤيا حيث يعرض في توقيتات مختلفة على مدار اليوم إضافة إلى ذلك سيتم عرضه عبر منصتي Shahid watch it.يقوم ببطولة مسلسل موسى نخبة كبيرة من نجوم الصف الأول إلى جانب محمد رمضان وهم كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.