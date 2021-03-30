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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قصة مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:53 م
مسلسل نسل الأغراب
مسلسل نسل الأغراب
محمد قدري
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شغل برومو مسلسلات رمضان الكثير من محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية تمهيدا للعرض خلال الموسم الرمضاني الأقوى، ونقدم خلال هذا التقرير قصة مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021، وهو من المسلسلات الضخمة التي تراهن عليها شركة سينرجي للعرض الرمضاني لما له من شعبية كبيرة لبطليه ومخرجه محمد سامي.

قصة مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021

تشهد قصة مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021 الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.

ويقدم أحمد السقا في العمل الجديد نسل الأغراب دور شخص يدعى غفران الغريب بينما أمير كرارة يقدم دور عساف الغريب وبالرغم من قرابتهما إلا أن خلافات تنشب بينهما تصل إلى حد الصراعات الدامية بين الشخصين حول السيطرة على البشر والأموال والنساء من خلال الصراع على الفنان مي عمر في العمل الجديد، والمختلف في العمل أن الشخصيتين المتصارعتين تنتميان إلى فئة أدوار الشر والصراع بينهما وليس الصراع بين الخير والشر.

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أبطال وصناع مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر ومي عمر ومحمد دياب والفنانة سلوى عثمان، والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد وهدير عبد الناصر وعماد زيادة، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، والمسلسل من سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن المقرر عرضه حصريا على شاشة قنوات دي إم سي.

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