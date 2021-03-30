قصة مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:53 م
محمد قدريطباعة
شغل برومو مسلسلات رمضان الكثير من محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية تمهيدا للعرض خلال الموسم الرمضاني الأقوى، ونقدم خلال هذا التقرير قصة مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021، وهو من المسلسلات الضخمة التي تراهن عليها شركة سينرجي للعرض الرمضاني لما له من شعبية كبيرة لبطليه ومخرجه محمد سامي.
قصة مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021
تشهد قصة مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021 الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.
ويقدم أحمد السقا في العمل الجديد نسل الأغراب دور شخص يدعى غفران الغريب بينما أمير كرارة يقدم دور عساف الغريب وبالرغم من قرابتهما إلا أن خلافات تنشب بينهما تصل إلى حد الصراعات الدامية بين الشخصين حول السيطرة على البشر والأموال والنساء من خلال الصراع على الفنان مي عمر في العمل الجديد، والمختلف في العمل أن الشخصيتين المتصارعتين تنتميان إلى فئة أدوار الشر والصراع بينهما وليس الصراع بين الخير والشر.
اقرأ
أيضًا:
كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
ويقدم أحمد السقا في العمل الجديد نسل الأغراب دور شخص يدعى غفران الغريب بينما أمير كرارة يقدم دور عساف الغريب وبالرغم من قرابتهما إلا أن خلافات تنشب بينهما تصل إلى حد الصراعات الدامية بين الشخصين حول السيطرة على البشر والأموال والنساء من خلال الصراع على الفنان مي عمر في العمل الجديد، والمختلف في العمل أن الشخصيتين المتصارعتين تنتميان إلى فئة أدوار الشر والصراع بينهما وليس الصراع بين الخير والشر.
اقرأ
أيضًا:
كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا