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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قصة وأحداث مسلسل كوفيد 25 لـ يوسف الشريف في رمضان 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:36 م
مسلسل كوفيد 25
مسلسل كوفيد 25
محمد قدري
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ينتظر الجمهور بداية الموسم الرمضاني القادم خلال أسبوعين والأعمال التي ستعرض خلال الموسم الأقوى، وخلال هذا التقرير نقدم قصة وأحداث مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف في رمضان 2021 لما له من جماهيرية كبيرة نظرا لأفكاره المختلفة دائما والتي تحقق دائما نجاحا كبيرا وقت عرضها.

قصة وأحداث مسلسل كوفيد 25

نقدم لمتابعي الدستور قصة وأحداث مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف في رمضان 2021 حيث يقدم المسلسل الجديد خلال الموسم الرمضاني القادم عبر 15 حلقة فقط في محاولة لمنع المط والتطويل وتقديم وجبة درامية مركزة، يتم عرضه خلال النصف الثاني من الموسم الرمضاني خلفا لمسلسل بين السما والأرض الذي يعرض على قنوات أون في بداية الموسم الكريم.

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ويقدم يوسف الشريف خلال الأحداث شخصية يوتيوبر يسعى لكشف الكثير عن عالم الأبحاث العلمية والفيروسات وكيف تسعى الدول للتحكم في العالم من خلال تلك المحن من خلال محاكاة تخيلية لفيروس كورونا خلال السنوات القادمة ويتم التصوير في مجمع طبي بحثي بتواجد عدد كبير من الفنانين الذين يقدمون أدوار أطباء متخصصين في الأبحاث العلمية واللقاحات والأمراض الفيروسية وكيف يحاولون إنقاذ العالم من هذا الوباء اللعين في حين أنه هناك من يحاول السيطرة على العالم وتدميره، ومن المقرر أن يعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات أون.

أبطال وصناع مسلسل كوفيد 25 ليوسف الشريف

يشارك الفنان يوسف الشريف في بطولة مسلسل كوفيد 25 بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم أحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي والمسلسل من تأليف الاستايلست وزوجة يوسف الشريف إنجي علاء والعمل من إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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