قصة وأحداث مسلسل القاهرة كابول وقنوات عرضه في رمضان 2021
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:53 م
محمد قدريطباعة
نقدم لمتابعي الدستور خلال هذا التقرير قصة وأحداث مسلسل القاهرة كابول وقنوات عرضه في رمضان 2021 وهو من المسلسلات الضخمة والمنتظرة خلال الموسم الرمضاني القادم لما له من أهمية من حيث ثقل النجوم المشاركين في العمل الجديد والقضايا التي يناقشها العمل وأهميته في المنطقة المحيطة بنا.
فمسلسل القاهرة كابول يناقش العلاقة بين 4 من الأصدقاء بينهم ضابط وإعلامي ورجل أعمال وأحدهم الذي يصبح إرهابيا فيما بعد، فيقدم الفنان طارق لطفي الدور الأهم في العمل الجديد من خلال دور الإرهابي الذي استقطبه الجامعات الإرهابية ومن خلال هذا الدور نتطرق إلى كيف يتم تجنيد الشباب العربي في شباك تلك الجماعات، ويقدم الفنان فتحي عبد الوهاب دور رجل الإعلام فيما يقدم خالد الصاوي دور ضابط أمن الدولة والفنان أحمد رزق دور صديقهم الذي يصبح رجل أعمال وكيف تنظر الجماعات الإرهابية للنساء والعلاقة بينهم.
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قصة وأحداث مسلسل القاهرة كابول وقنوات عرضه في رمضان 2021يبحث الكثير من متابعي الدراما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت عن قصة وأحداث مسلسل القاهرة كابول وقنوات عرضه في رمضان 2021، ونقدم خلال هذا التقرير هذه المعلومات، فالعمل الجديد يناقش فترة مضت تقترب من 30 عاما بالكامل والأحداث السياسية والاجتماعية التي لحقت بنا والمجتمع المصري والعربي من خلالها.
فمسلسل القاهرة كابول يناقش العلاقة بين 4 من الأصدقاء بينهم ضابط وإعلامي ورجل أعمال وأحدهم الذي يصبح إرهابيا فيما بعد، فيقدم الفنان طارق لطفي الدور الأهم في العمل الجديد من خلال دور الإرهابي الذي استقطبه الجامعات الإرهابية ومن خلال هذا الدور نتطرق إلى كيف يتم تجنيد الشباب العربي في شباك تلك الجماعات، ويقدم الفنان فتحي عبد الوهاب دور رجل الإعلام فيما يقدم خالد الصاوي دور ضابط أمن الدولة والفنان أحمد رزق دور صديقهم الذي يصبح رجل أعمال وكيف تنظر الجماعات الإرهابية للنساء والعلاقة بينهم.
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