رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قصة وأحداث مسلسل القاهرة كابول وقنوات عرضه في رمضان 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:53 م
مسلسل القاهرة كابول
مسلسل القاهرة كابول
محمد قدري
طباعة
نقدم لمتابعي الدستور خلال هذا التقرير قصة وأحداث مسلسل القاهرة كابول وقنوات عرضه في رمضان 2021 وهو من المسلسلات الضخمة والمنتظرة خلال الموسم الرمضاني القادم لما له من أهمية من حيث ثقل النجوم المشاركين في العمل الجديد والقضايا التي يناقشها العمل وأهميته في المنطقة المحيطة بنا.

قصة وأحداث مسلسل القاهرة كابول وقنوات عرضه في رمضان 2021

يبحث الكثير من متابعي الدراما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت عن قصة وأحداث مسلسل القاهرة كابول وقنوات عرضه في رمضان 2021، ونقدم خلال هذا التقرير هذه المعلومات، فالعمل الجديد يناقش فترة مضت تقترب من 30 عاما بالكامل والأحداث السياسية والاجتماعية التي لحقت بنا والمجتمع المصري والعربي من خلالها.

فمسلسل القاهرة كابول يناقش العلاقة بين 4 من الأصدقاء بينهم ضابط وإعلامي ورجل أعمال وأحدهم الذي يصبح إرهابيا فيما بعد، فيقدم الفنان طارق لطفي الدور الأهم في العمل الجديد من خلال دور الإرهابي الذي استقطبه الجامعات الإرهابية ومن خلال هذا الدور نتطرق إلى كيف يتم تجنيد الشباب العربي في شباك تلك الجماعات، ويقدم الفنان فتحي عبد الوهاب دور رجل الإعلام فيما يقدم خالد الصاوي دور ضابط أمن الدولة والفنان أحمد رزق دور صديقهم الذي يصبح رجل أعمال وكيف تنظر الجماعات الإرهابية للنساء والعلاقة بينهم.

اقرأ أيضًا:

كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021

«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف)

«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا

قنوات عرض مسلسل القاهرة كابول

يعرض مسلسل القاهرة كابول عبر قنوات سي بي سي وقناة الحياة في رمضان بالإضافة إلى العرض على قناة روتانا دراما وتريد عدد من القنوات العربية عرض العمل الجديد لما له من أهمية كبيرة، والعمل الجديد من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وأحمد رزق وحنان مطاوع ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

صدر قصر العينى: مصر تدخل الموجة الثالثة لكورونا.. ولا أعراض جديدة

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.. وشكرًا لكم

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون