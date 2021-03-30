قصة وأحداث مسلسل القاهرة كابول وقنوات عرضه في رمضان 2021



فمسلسل القاهرة كابول يناقش العلاقة بين 4 من الأصدقاء بينهم ضابط وإعلامي ورجل أعمال وأحدهم الذي يصبح إرهابيا فيما بعد، فيقدم الفنان طارق لطفي الدور الأهم في العمل الجديد من خلال دور الإرهابي الذي استقطبه الجامعات الإرهابية ومن خلال هذا الدور نتطرق إلى كيف يتم تجنيد الشباب العربي في شباك تلك الجماعات، ويقدم الفنان فتحي عبد الوهاب دور رجل الإعلام فيما يقدم خالد الصاوي دور ضابط أمن الدولة والفنان أحمد رزق دور صديقهم الذي يصبح رجل أعمال وكيف تنظر الجماعات الإرهابية للنساء والعلاقة بينهم.

اقرأ أيضًا: كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021 «الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف) «فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا قنوات عرض مسلسل القاهرة كابول يعرض مسلسل القاهرة كابول عبر قنوات سي بي سي وقناة الحياة في رمضان بالإضافة إلى العرض على قناة روتانا دراما وتريد عدد من القنوات العربية عرض العمل الجديد لما له من أهمية كبيرة، والعمل الجديد من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وأحمد رزق وحنان مطاوع ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

يعرض مسلسل القاهرة كابول عبر قنوات سي بي سي وقناة الحياة في رمضان بالإضافة إلى العرض على قناة روتانا دراما وتريد عدد من القنوات العربية عرض العمل الجديد لما له من أهمية كبيرة، والعمل الجديد من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وأحمد رزق وحنان مطاوع ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي. فمسلسل القاهرة كابول يناقش العلاقة بين 4 من الأصدقاء بينهم ضابط وإعلامي ورجل أعمال وأحدهم الذي يصبح إرهابيا فيما بعد، فيقدم الفنان طارق لطفي الدور الأهم في العمل الجديد من خلال دور الإرهابي الذي استقطبه الجامعات الإرهابية ومن خلال هذا الدور نتطرق إلى كيف يتم تجنيد الشباب العربي في شباك تلك الجماعات، ويقدم الفنان فتحي عبد الوهاب دور رجل الإعلام فيما يقدم خالد الصاوي دور ضابط أمن الدولة والفنان أحمد رزق دور صديقهم الذي يصبح رجل أعمال وكيف تنظر الجماعات الإرهابية للنساء والعلاقة بينهم.

نقدم لمتابعي الدستور خلال هذا التقرير قصة وأحداث مسلسل القاهرة كابول وقنوات عرضه في رمضان 2021 وهو من المسلسلات الضخمة والمنتظرة خلال الموسم الرمضاني القادم لما له من أهمية من حيث ثقل النجوم المشاركين في العمل الجديد والقضايا التي يناقشها العمل وأهميته في المنطقة المحيطة بنا.يبحث الكثير من متابعي الدراما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت عن قصة وأحداث مسلسل القاهرة كابول وقنوات عرضه في رمضان 2021، ونقدم خلال هذا التقرير هذه المعلومات، فالعمل الجديد يناقش فترة مضت تقترب من 30 عاما بالكامل والأحداث السياسية والاجتماعية التي لحقت بنا والمجتمع المصري والعربي من خلالها.