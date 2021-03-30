تعرف على عروض اليوم الثاني من أسبوع الموضة العربي 2021

نوحما ديزاين

نيرموحة

الموقف

جان تشارلز زكريا

أتاح اليوم الثاني من أسبوع الموضة العربي 2021، فرصة رائعة للقاء بعض المصممين الجدد من أماكن بعيدة مثل مومباي وباريس، سمحت العروض بإلقاء نظرة على بعض سحر المجوهرات من بيروت وإطلالات مثيرة من العاصمة الفرنسية.استوديو متعدد التخصصات يعمل عبر الهندسة المعمارية والمجوهرات الراقية، يأتي على أشكال خطية وثلاثية الأبعاد، صُنعت لتناسب يد المرأة، فهي مذهلة ومبتكرة.دار أزياء هندية تدمج التقاليد مع الحداثة، وتم دمج العديد من القطع بالعمل الحرفي المزخرف يدويًا الذي تشتهر به الهند، والجوارب مطرزة.ماركة من باريس تحتوي على بدل للرجال وفساتين منقوشة للنساء، وبعض الإطلالات من عام 1980.قدم عرضا من الملابس الفاتنة في المناسبات، احتوت على الخرز الرقيق، وكانت هناك فساتين عارية الذراعين من الساتان الوردي، وفستان أسود شفاف، مغطى بالخرز مما جعله يبدو وكأنه جناح فراشة.