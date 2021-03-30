تعرف على عروض اليوم الثاني من أسبوع الموضة العربي 2021
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:29 م
غادة موسىطباعة
أتاح اليوم الثاني من أسبوع الموضة العربي 2021، فرصة رائعة للقاء بعض المصممين الجدد من أماكن بعيدة مثل مومباي وباريس، سمحت العروض بإلقاء نظرة على بعض سحر المجوهرات من بيروت وإطلالات مثيرة من العاصمة الفرنسية.
نوحما ديزاين
استوديو متعدد التخصصات يعمل عبر الهندسة المعمارية والمجوهرات الراقية، يأتي على أشكال خطية وثلاثية الأبعاد، صُنعت لتناسب يد المرأة، فهي مذهلة ومبتكرة.
نيرموحة
دار أزياء هندية تدمج التقاليد مع الحداثة، وتم دمج العديد من القطع بالعمل الحرفي المزخرف يدويًا الذي تشتهر به الهند، والجوارب مطرزة.
الموقف
ماركة من باريس تحتوي على بدل للرجال وفساتين منقوشة للنساء، وبعض الإطلالات من عام 1980.
جان تشارلز زكريا
قدم عرضا من الملابس الفاتنة في المناسبات، احتوت على الخرز الرقيق، وكانت هناك فساتين عارية الذراعين من الساتان الوردي، وفستان أسود شفاف، مغطى بالخرز مما جعله يبدو وكأنه جناح فراشة.
نوحما ديزاين
استوديو متعدد التخصصات يعمل عبر الهندسة المعمارية والمجوهرات الراقية، يأتي على أشكال خطية وثلاثية الأبعاد، صُنعت لتناسب يد المرأة، فهي مذهلة ومبتكرة.
نيرموحة
دار أزياء هندية تدمج التقاليد مع الحداثة، وتم دمج العديد من القطع بالعمل الحرفي المزخرف يدويًا الذي تشتهر به الهند، والجوارب مطرزة.
الموقف
ماركة من باريس تحتوي على بدل للرجال وفساتين منقوشة للنساء، وبعض الإطلالات من عام 1980.
جان تشارلز زكريا
قدم عرضا من الملابس الفاتنة في المناسبات، احتوت على الخرز الرقيق، وكانت هناك فساتين عارية الذراعين من الساتان الوردي، وفستان أسود شفاف، مغطى بالخرز مما جعله يبدو وكأنه جناح فراشة.
تعرف على عروض اليوم الثاني من أسبوع الموضة العربي 2021
تعرف على عروض اليوم الثاني من أسبوع الموضة العربي 2021
تعرف على عروض اليوم الثاني من أسبوع الموضة العربي 2021
تعرف على عروض اليوم الثاني من أسبوع الموضة العربي 2021
تعرف على عروض اليوم الثاني من أسبوع الموضة العربي 2021
تعرف على عروض اليوم الثاني من أسبوع الموضة العربي 2021
تعرف على عروض اليوم الثاني من أسبوع الموضة العربي 2021
تعرف على عروض اليوم الثاني من أسبوع الموضة العربي 2021