7 أبريل.. دعوى تطالب «عبدالناصر زيدان» بدفع 10 ملايين لـ تامر أمين

تنظر المحكمة الاقتصادية بجلسة 7 أبريل، أولى جلسات دعوى الإعلامي تامر أمين لمطالبتة بالتعويض بمبلغ 10 مليون جنيه ضد عبد الناصر زيدان.وأقام المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان، لقيامه بنشر مقاطع فيديو تحمل سب وقذف وتشهير وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة وانتهاك لحرمة الموتى، وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعي بأضرار أدبية ومادية جسيمة، ما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة للقضاء بتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه.وقال مكتب المستشار هيثم عباس، إن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعي ما يترتب عليها، وتصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات يحمي المجتمع من مشاكل أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري ويختفي نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهي براء من تلك الأفعال.