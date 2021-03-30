الرئيس السيسي: عروض المساندة في أزمة «السفينة الجانجة» أمر مقدر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إنه ينتهز الفرصة لإلقاء الضوء على ملحوظة مهمة حول أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، موضحًا: "بيلفت نظري دايمًا ويطمني رد فعل الناس في مصر.. وكل الأشقاء والأصدقاء كانوا داعمين للجهد وعرضوا المساندة بإخلاص ومحبة".وأضاف الرئيس السيسي- خلال كلمته بتفقد مركز التدريب البحري في قناة السويس: "ده أمر مقدر لكل من عرض المساندة من الأشقاء في الخليج أو في المنطقة العربية أو الأصدقاء من جميع أنحاء العالم.. كل التحية والتقدير والاحترام للمساندة في هذا الموقف".