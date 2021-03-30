الرئيس السيسي: عروض المساندة في أزمة «السفينة الجانجة» أمر مقدر
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:24 م
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إنه ينتهز الفرصة لإلقاء الضوء على ملحوظة مهمة حول أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، موضحًا: "بيلفت نظري دايمًا ويطمني رد فعل الناس في مصر.. وكل الأشقاء والأصدقاء كانوا داعمين للجهد وعرضوا المساندة بإخلاص ومحبة".
وأضاف الرئيس السيسي- خلال كلمته بتفقد مركز التدريب البحري في قناة السويس: "ده أمر مقدر لكل من عرض المساندة من الأشقاء في الخليج أو في المنطقة العربية أو الأصدقاء من جميع أنحاء العالم.. كل التحية والتقدير والاحترام للمساندة في هذا الموقف".
وأضاف الرئيس السيسي- خلال كلمته بتفقد مركز التدريب البحري في قناة السويس: "ده أمر مقدر لكل من عرض المساندة من الأشقاء في الخليج أو في المنطقة العربية أو الأصدقاء من جميع أنحاء العالم.. كل التحية والتقدير والاحترام للمساندة في هذا الموقف".