مقتدى الصدر يدعو لوقف تطبيق الحدود والقصاص في العراق

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم لثلاثاء، على ضرورة وقف تطبيق الحدود والقصاص لعدم وجود إطار عقائدي يسمح بهما.وتحدث الصدر في منشور له على "تويتر" عن موضوع العقوبات الرادعة للجرائم والمنبثقة عن الدين الإسلامي، حيث انتقد تطبيق ما اسماه القصاص لعدم وجود إمام معصوم في الزمن الحالي وخضوعه للعنف والمحسوبية.فيما دعا إلى عدم تطبيق الحدود لكونها معطلة في الزمن الحالي حتى وان كانت تحت سلطة الدولة أو المليشيات أو الإرهاب بحسب قوله.