سقوط نصاب ادعى قدرته على تسفير المواطنين للعمل بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص ادعى قدرته على تسفير المواطنين للعمل بالخارج.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص، وآخر بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما لخارج البلاد وتوفير فرص عمل لهما بهما بالغربية.وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام حاصل على ليسانس بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين البسطاء من راغبى السفر للدول الأوروبية والعربية للعمل بها لتحسين مستوى معيشتهم بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكيين بزعم تسفير نجليهما وتوفير فرص عمل لهما بمرتبات مجزية، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.