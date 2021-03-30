45 قتيلًا في حادثة تدافع بتنزانيا

أعلنت الشرطة في تنزانيا، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 45 شخصًا في حادثة تدافع، وذلك أثناء تشييع الرئيس الراحل ماجوفولي، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.وكان الرئيس التنزاني الراحل جون ماغوفولي من أبرز رواد نظرية المؤامرة بشأن فيروس كورونا منكرًا وجوده، لكنه في نهاية المطاف، توفي متأثرًا بالإصابة به، كما ذكرت تقارير عدة.وخلال الفترة الماضية، أعلنت نائبة الرئيس في تنزانيا، سامية حسن، عن وفاة ماغوفولي (61 عامًا) "متأثرًا بمرض في القلب"، لكن كثيرين شككوا في هذه الفرضية.