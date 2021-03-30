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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب ينزل لأقل مستوى فى أكثر من أسبوعين مع صعود الدولار

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:17 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لأقل مستوى فيما يزيد على أسبوعين، إذ تعرضت لضغوط بفعل قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مع تنامي التوقعات بتحسن اقتصادي سريع في ظل تقدم حملات التطعيم.

ويتأثر الذهب، الذي يُعتبر مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الاضطراب الاقتصادي، بارتفاع عائدات السندات إذ إنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمائة إلى 1706.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب 1704 دولارات وهو أدنى مستوى منذ 12 مارس.

وهبط الذهب في التعاملات في السوق الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمائة إلى 1707.30 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانغ الإستراتيجية في ديلي فيكس: "العامل الرئيسي الذي يضغط على أسعار الذهب استمرار ارتفاع عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل" مضيفة أن ثمة هبوطا مستمرا في أسعار المعدن الأصفر رغم أنه من المفترض أن يرتفع بوصفه أداة تحوط في مواجهة التضخم.

وزاد من الضغط على الذهب صعود الدولار لأعلى مستوى في عام مقابل الين اليوم جراء مخاوف المستثمرين من النتائج المحتملة لانهيار صندوق التحوط ارشيجوس كابيتال.

وعلى صعيد بقية المعدن النفيسة، فقدت الفضة 0.5 بالمائة إلى 24.56 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 بالمائة أيضا إلى 1170.16 دولار.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 2530.23 دولار بعدما خسر 5.5 بالمائة في الجلسة السابقة.

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