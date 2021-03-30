ضبط 149 عبوة أدوية بيطرية غير مرخصة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط 149 عبوة أدوية بيطرية بأحد المحلات التجارية غير المرخصة، وضبط 131 شكارة كيماوي مدعم خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله خارج بنك التنمية الزراعية.كما تم ضبط أحد محطات وقود السيارات ببيع بنزين 92 بازيد من السعر الرسمي، وضبط عدد 2 محضر بإحدى محلات البقاله بيع سجائر كليوباترا بأزيد من السعر الرسمي،و ضبط عدد 5 أسطوانات أكسجين مجهوله المصدر في أحد المحلات، وتحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.