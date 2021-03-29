الأربعاء.. تكريم أمهات الشهداء بـ«صالون الفن والمجتمع»

يستضيف مركز الإبداع الفني "بأرض الأوبرا"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الأربعاء المقبل "صالون الفن والمجتمع" للفنانة مديحة حمدي، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأم.وتحت عنوان "أمي وأفتخر" يتم تكريم عدد من الأمهات المصريات، واللائي قدمن للمجتمع العديد من التضحيات، حيث يتم تكريم عدد من أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية، وإحدى أمهات الجيش الأبيض، كذلك تكريم الأم المثالية من ذوي الهمم، كما يتم تكريم إحدى الأمهات البديلة، ويتضمن الصالون فقرات غنائية.