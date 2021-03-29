الكرملين يدرس دعوة بايدن للرئيس بوتين لحضور مؤتمر المناخ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الكرملين سينظر في دعوة الرئيس الأمريكي «جو بايدن» إلى نظيره الروسي «فلاديمير بوتين» للمشاركة في قمة المناخ.ووفقًا لوكالة «نوفوسيتي» الإخبارية، أشار بيسكوف إلى أن هذا الموضوع مهم للغاية بالطبع، وإذا كانت (الدعوة) قد وصلت بالفعل من خلال القنوات الرسمية، فسيتم النظر فيها على النحو المناسب.وأضاف: الرئيس الروسي يولي اهتماما كبيرا لملف المناخ، وإن روسيا طرف في معاهدة باريس (حول المناخ)، ولبلادنا موقف مسئول ومتسق جدا.. أما فيما يتعلق بهذه القمة تحديدا، فقد يمضي وقت معين قبل أن تتضح الأمور بخصوص المشاركة.وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن بايدن دعا بوتين من بين 40 من زعماء العالم لحضور قمة المناخ، التي ستعقد في 22 و23 أبريل، في اجتماع عبر الإنترنت.