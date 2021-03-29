رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ضحية اعتداء زوجها: «لسه عايشة وابنى خايف يشوفنى»

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:52 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
طباعة
وجه مليء بالدماء وقطع متفرقة في الجسد.. كلمات تصف حالة إسراء عماد، الشابة البالغة من العمر 18 عامًا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها بهذه الحالة.. قائلين إن زوجها هو من فعل ذلك بها، وأنها توفيت واختفت، لتخرج عن صمتها وتتحدث لـ"الدستور".

قالت إسراء عماد: "أنا ما زلت على قيد الحياة، تزوجت من عام وشهرين تقريبًا وكانت والدة زوجي امرأة متسلطة، وفي يوم حدثت مشكلة بيني وبين شقيق زوجي وخطيبته.. وصممت حماتي أن زوجي محمد يطلقني، ولكنه رفض، وذهبت إلى أسرتي وبعدها بأيام جاء ليجلس معي ثلاثة أيام بمنزل والدتي، وبعدها قالت له "لا أنت ابني ولا أنا أعرفك".
وأضافت: "نشب بيننا خلاف مرة أخرى وترك منزل والدتي وذهب لوالدته، ولأني أدركت أنها قامت بافتعال مشكلة معه قررت أن أذهب لأصلح ما بيننا ويعود إلي لأفاجأ بأنها نزلت لتسبني في وسط الشارع بسيدي بشر بالإسكندرية، وبعد 10 دقائق نزل زوجي ومعه "مطواة"وضربني في وجهي وفي جسدي واتشاهدت ووقعت على الأرض، ووضعني في السيارة وضربني بالمطواة مرة أخرى ليتأكد من وفاتي".

وتابعت: "اتصل بوالدته وقالها أنا خلاص خلصت، قالت له ارميها في البحر أو قدام بيت أهلها وامشي، قولتله أنا لسه عايشة وذلك الساعة 4 فجرًا وديني المستشفى، قالي ماشي وخلال الطريق قال لأخيه أضربها ضربة تاني وأموتها ونخلص أخوه قاله نزلني أنا مقولتلكش تعمل كدا".
ذهب بها إلى المستشفى بالفعل والممرضات سمعنه وهو يقول لها "متقوليش إن أنا السبب وقولي إنك تعرضتي للاعتداء"، أمين الشرطة سمع هذا الحديث وسأل الضحية إسراء، قالت إنه السبب فيما حدث لها، مشيرة إلى أنه: "والدته اتصلت بأهلي قالتلهم لو ابني حصله حاجة هعمل في عيالكوا الاتنين زى ما عملت في إسراء".

واختتمت: "إحنا في بلد قانون وأنا عاوزة حقي من والدته وشقيقه ومن زوجي، أنا اتشوهت ومش بقدر أتنفس، وابني يبكي كلما يراني، فهو خائف من شكلي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

ضحية اعتداء زوجها: «لسه عايشة وابنى خايف يشوفنى»


الصور

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. على الحفناوى يناقش «حكايات تاريخية» بالنيل الثقافية

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

دار المفكر العربي تصدر «نور والخاتم المسحور» لـ فاطمة وهيدي

«ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده» فى جاليرى ضى السبت 3 أبريل