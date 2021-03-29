أسامة الأزهري: المصريون يثبتون كل يوم أنهم أقوى من الأزمات

أشاد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بأبطال وخبراء قناة السويس بعد جهدهم الخارق على المستوى الفني والتنفيذي في تعويم السفينة الجانحة.وكتب الأزهري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تحت عنوان "فرح وثقة وفخر برجال قناة السويس".. كل يوم يثبت المصريون أنهم أقوى من الأزمات، وأكبر من التحدي.وأضاف «الأزهري»: نجح أبطال ورجال وخبراء قناة السويس بعد جهد خارق على المستوى الفني والتنفيذي في تعويم السفينة الجانحة، وفي إثبات مقدرتنا على النجاح والتحدي، وسوف تظل رأس هذا الوطن مرفوعة على يد أبنائه الأبطال في كل المجالات والميادين.وأعلنت قناة السويس، الإثنين، عن بدء تعويم سفينة الحاويات "إيفر جين" بنجاح، وذلك بعد نحو أسبوع على جنوحها منذ الثلاثاء الماضي.