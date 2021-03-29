ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

غنى الفنان عبد الحليم حافظ، أغنية "خسارة فراقك" في فيلم "فتى أحلامي" للفنانة منى بدر، التي رحلت عن عالمنًا منذ أيام وبالتحديد يوم 18 مارس، عن عمر يناهز 85 عامًا، والتي شاركت معه في الفيلم، وكان عمرها آنذاك 19 عامًا بعد اختيارها ملكة جمال مصر.وغنى لها حليم في الفيلم أغنيته الشهيرة "خسارة خسارة فراقك يا جارة"، التي كتب كلماتها مأمون الشناوي، ولحنها بليغ حمدي.وعلى الرغم من نجاح منى في فيلمها الأول، إلا أنها ابتعدت لفترة طويلة عن التمثيل وعملت موظفة في أحد البنوك، ثم كانت عودتها في فيلم لبناني، وهو "كلنا فدائيون"، قصة وإخراج كاري كربيتيان، وشارك في بطولته موفق بهجت، وسمير شمص، وغسان مطر، وآخرون، وقررت الابتعاد مرة أخرى، لكن هذه المرة كانت الفترة طويلة بلغت أكثر من عشرين عامًا، حتى عادت وقدمت فيلمها الأخير، عام 1989، "سواقة التاكسي" مع الفنانين ناجي جبر، وغادة الشمعة، وهالة شوكت، وسلوى نور الدين، وإخراج محمد شاهين.منى بدر من أصول سورية واسمها الحقيقي ماري النجار، وعرفت سينمائيًا باسم منى بدر، وهي من مواليد 15 نوفمبر عام 1936، وحصدت لقب ملكة جمال مصر عام 1956، من مجلة "الجيل"، ومن هنا فُتحت لها أبواب السينما وترشحت لفيلم "فتى أحلامي" أمام العندليب عبدالحليم حافظ.