باريس تخسر أكثر من 18 مليار دولار من عائدات السياحة في 2020

صرح مسؤولون فرنسيون اليوم الاثنين، بأن منطقة باريس الكبرى خسرت 15.5 مليار يورو (18.2 مليار دولار) من عائدات السياحة خلال العام الماضي مع انهيار عدد الزوار الوافدين لمدينة النور.وقالت لجنة السياحة بالمنطقة إن عدد السائحين تقلص بنسبة الثلثين، وهو معدل غير مسبوق، إلى 17.5 مليونا في العام الماضي، وأرجعت هذا إلى قيود السفر التي فُرضت حول العالم وقبل الأزمة، كانت باريس تستقبل نحو 50 مليون زائر سنويا.وفي شهري يوليو وأغسطس الماضيين، كان الزوار الألمان الأكثر من بين العملاء الدوليين بحصة تزيد قليلا عن 18%، تلاهم الهولنديون والبريطانيون وبلغ إجمالي عائدات السياحة للمنطقة 6.4 مليار يورو.