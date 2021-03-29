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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

من يملك أغاني عبد الحليم حافظ حاليًا؟

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:45 م
عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
محمد مجدي
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حالة من اللغط الشديدة حول ورث الفنان الراحل عبد الحليلم حافظ خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد إعلان شركة مزيكا عن إقامة حفل على طريقة الهولوجرام يظهر العندليب على مسرح الحفل، وسط تقديم أكثر من أغنية من إيرثه الكبير.

إعلان الحفل أتى بصراع كبير بين شركة مزيكا لمالكها محسن جابر وورثه عبد الحليم حافظ، الذين وقفوا امام أقامه الحفل بسبب حقوق الملكية، وهو ما جعل الحفل يتم تأجيله لثلاثه أشهر قادمة ليتم وضع ميعاد جديد لإقامته على ان يكون في شهر يونيو المقبل.

وتواصلت "الدستور" لكلا الطرفين من أجل معرفة حقيقة من الذي يملك أغاني العندليب في هذه الفترة، حيث أكد محمد شبانه نجل شقيق الفنان الراحل، أن العندليب وحده من يمتلك حقوق ملكية أغانيه، مشيرًا إلى ان أجهزة الدولة المعنية بكل نقاباتها للوقوف على تفاصيل هذه الحقوق، فليس من الطبيعي أن يتم عمل حفل للراحل بدون وجود حقوق ظاهرة وخاصة الملكية الفكرية، وذلك طبقًا لسياسات الريس الذي ينادي بالحرية الفكرية وحقوقها.

وقال شبانة، إن حفل الهولجرام يعبر عن عبد الحليم فقط، وهو الآن ليس موجود، إذا لابد للورثة أن يقررون مدى الموافقة على الحفل أم لا، وخاصة وأن تذاكر الحفلة غالية للغاية، لذا لابد لأسرته أن تأخذ كافة حقوقة المادية والأدبية، وللورثة ما عليه من واجبات وما له من حقوق وهذا أمر مفروغ منه.

وتابع شبانة، أن محسن جابر قام بتأجير الشركة من الحارس القضائي، وذلك بمبلغ قليل للغاية، ليحصد من خلفه أموال كثيرة للغاية، وأنا أرى أن الحارس لابد أنه يقوم بإدارة الشركة ليعطي الحق لأصحابه، وخاصة وان المكاسب بالملايين، مؤكدًا أن المكسب أو العائد الذي يأتي إلى ورثة عبد الحليم عبارة عن 80 ألف جنيه فقط في حين أن المكاسب بالملايين.

واختتم، "لقد قمنا بعمل إنذار للحفل، واعتقد أنه تم تأجيله فعليًا، ونحن نواصل العمل على أخذ حقوقنا كاملة، وسأظل في هذا الموضوع إلى أن ننال حقوقنا بشكل تفصيلي وطبيعي".

وتابع "كما تواصلنا مع شركة مزيكا وتحديدًا الأستاذ علي عبد الفتاح، المستشار الإعلامي للشركة، والذي قال إن الشركة مجمدة وعليها حارس قضائي، ومن يدير المفروض أنهم أصحاب حقوق الحصص الأكبر، وهو يتحدث حول أننا ليس لنا سيطرة على السجل التجاري، وهذا حقيقي لأننا لم نكن متواجدين وقت عبد الحليم وعبد الوهاب وهذا طبيعي بالمنطق، لكننا قمنا بشراء نصيب عبدالوهاب وكان 40% ونصيب الأستاذة عليا 20% والعمروسي 20%، ويتبقى 20% حق ورثة عبد الحليم فقط، واعتقد أنه لا يعقل أن يقول شبانة إنه من إيراد الشركة ككل انه3 يمتلك حق عبد الحليم فقط، فهي لاتقاس بهذا الشكل".

وقال عبدالفتاح، إن الشركة أصدرت بيانا توضيحيا تحدثت فيه عن كل تفاصيل هذا الموضوع، وأعتقد أن القصة محسومه وواضحة، مشيرًا إلى أن شبانه له الحق في الايراد الاخير من الشركة ككل وليس الايرادات التي تخص عبد الحليم فقط، لذا فهو لا يحق له التحدث عن إيرادات عبد الحليم، لكن له الحق باختصار في إيرادات الشركة كلها.

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