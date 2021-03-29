وفاة أحد مصابي قطاري سوهاج منذ قليل بمعهد ناصر

قال محمد السيد وكيل التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة أنه توفي أحد المصابين بحادث قطاري سوهاج اليوم في معهد ناصر بعد ان تم صرف له بدل الإصابة من وزارة التضامن الإجتماعي.وأوضح السيد في تصريحات لـ"الدستور"ان اسم المتوفى مرزوق سعيد عزيز وتم جلب سيارات لتوصيل أهل الميت بسيارات لسوهاج.وأكد وكيل تضامن القاهرة أنه استقبل معهد ناصر ثلاث مصابين من حادثة قطاري سوهاج جميعهم تم صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بالإصابة توفي منهم حالة اليوم.وأشار السيد إلى أن تم توفير مساكن تابعة لجمعية يمن لاهالي مصابي تصادم قطاري سوهاج.كان وقع حادث تصادم لقطاري سوهاج ظهر الجمعة الماضية وأسفر عن إصابة ووفاة العشرات من مستقلي قطاري سوهاج.