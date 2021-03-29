صحفي بريطاني: ماركل لم تتلق معاملة سيئة من الإعلام مقارنة بديانا

على الرغم من مرور أكثر من شهر على لقاء الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، إلا أن المذيع البريطاني بيرس مورجان مازال ينتقد ماركل.وقال مورجان عبر مقاله في ميل أون سانداي، إن ماركل لم تتلقى معاملة سيئة من الصحافة مقارنة مع ما تلقته الأميرة ديانا وأفراد العائلة المالكة الآخرين، وذلك تعقيبًا على ما قالته ماركل حول العنصرية التي تحملتها والتي جعلت تجربتها لا تضاهى على حد قولها.وأصر مورغان الذي كان أول ضحايا المقابلة بعد تعليقات مثيرة للجدل أدلى بها وطالت ماركل بشكل خاص، مداعيًا أن الآخرين الذين تزوجوا من العائلة المالكة قد خضعوا لتدقيق ومتابعة مماثلة من قبل الصحافة.كما أضاف: "لم يكن لدى ميجان معاملة إعلامية أسوأ من الزوجات الأخريات مثل ديانا، وفيرجي، وكيت، وكاميلا، أو حتى المطلقة الأميركية، واليس سيمبسون".وتابع قائلًا: "لكنها أول من يزعم أن الصحافة السلبية كانت مدفوعة بالعنصرية، وهي تهمة خطيرة للغاية".وكانت ماركل كشفت في المقابلة أن أفكارًا انتحارية كانت قد راودتها بسبب التغطية الإعلامية البريطانيّة لشخصها، مشيرةً إلى أن العائلة المالكة البريطانيّة رفضت السماح لها بالحصول على مساعدة.