فرنسا: نتجه نحو تدهور الوضع الصحي بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لومير" أن البلاد تتجه نحو تدهور الوضع الصحي نتيجة لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدًا أن قائمة المحلات التجارية المصرح بفتحها لن تتغير في الوقت الحالي بسبب هذا التدهور.وفيما يتعلق بإمكانية اتخاذ إجراءات حجر صحي أكثر صرامة، أفاد الوزير -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين- بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان الأمن الصحي في مواجهة جائحة كوفيد -19.وشدد على أن إعادة فتح المحال التجارية في ظل تدهور الوضع الصحي في البلاد ليس في المصلحة العامة.يذكر أن وزارة الصحة الفرنسية كانت قد أعلنت مؤخرا تسجيل 131 وفاة و37014 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 94 ألفًا و596 حالة وفاة.