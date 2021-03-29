رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: نتجه نحو تدهور الوضع الصحي بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:28 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لومير" أن البلاد تتجه نحو تدهور الوضع الصحي نتيجة لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدًا أن قائمة المحلات التجارية المصرح بفتحها لن تتغير في الوقت الحالي بسبب هذا التدهور.

وفيما يتعلق بإمكانية اتخاذ إجراءات حجر صحي أكثر صرامة، أفاد الوزير -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين- بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان الأمن الصحي في مواجهة جائحة كوفيد -19.

وشدد على أن إعادة فتح المحال التجارية في ظل تدهور الوضع الصحي في البلاد ليس في المصلحة العامة.

يذكر أن وزارة الصحة الفرنسية كانت قد أعلنت مؤخرا تسجيل 131 وفاة و37014 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 94 ألفًا و596 حالة وفاة.

موضوعات متعلقة

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

تحريك السفينة الجانحة يهبط بأسعار النفط بنسبة 1.7%

السيسى: الشكر لكل مصرى مخلص ساهم فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

تحريك السفينة الجانحة يهبط بأسعار النفط بنسبة 1.7%

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

70% من مرضى كورونا باليونان الشباب

الإمارات: لجنة بطولة العالم للمبارزة بالقاهرة حريصة على وقاية اللاعبين

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء