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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول سفينة لبنانية محملة بـ6 شاحنات أكسجين لمرفأ طرابلس

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:56 ص
سفينة لبنانية
سفينة لبنانية
وكالات
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وصلت إلى مرفأ طرابلس، اليوم الاثنين، سفينة لبنانية محملة بست شاحنات أكسجين حمولة كل واحدة منها 22 طنا.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن مدير المرفأ أحمد تامر قوله إن جميع الأجهزة الإدارية، وأجهزة المرفأ والعناصر الأمنية والجمركية تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لتفريغ الباخرة، وخروج الشاحنات من حرم المرفأ لتصل إلى المستشفيات اللبنانية بالسرعة المطلوبة.

وأكد مدير المرفأ أن سفينة لبنانية أخرى ستصل إلى حوض المرفأ مساء اليوم وهي محملة ب 14 شاحنة من الأكسجين، لافتا إلى أن حمولة السفينتين بلغت نحو 450 طنا من الأكسجين.

وكانت سوريا أعلنت الأسبوع الماضي تزويد مستشفيات لبنان بـ 75 طنًا من الأكسجين دون أن يؤثر ذلك على منظومة الأكسجين في البلاد.

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