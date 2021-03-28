تشكيل لجنة «خبراء السياحة» لدراسة الأسواق السياحية بالخارج

كشف أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، شكل لجنة "خبراء السياحة" برئاسته، للمساعدة فى اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل، ودراسة الأسواق السياحية.وتضم اللجنة رئيس لجنة الحملة الدولية، و3 من القطاع الخاص، وخبراء بالتسويق والإعلام، ومستوفون من كافة الجوانب الفنية.وقال "يوسف"، في تصريحات لـ"الدستور"، "قمنا بنشر فيلم (رحلة سائح فى مصر) إلى الأسواق الرئيسية، قبيل فتح الطيران بمصر فى يوليو الماضى، للتعريف بالإجراءات الاحترازية التى قامت بها الدولة لاستعادة الحركة السياحية، ونقوم حاليا من خلال كافة وسائل التواصل الاجتماعى بلفت انتباه كافة السائحين للسياحة المصرية من خلال استعادة الشعور الجيد الذى عاشوه داخل مصر".وأضاف "يوسف"،" أننا نعمل على جذب السائح إلينا ونكون فى ذاكرته وخاصة بالدول التى لم تسمح حكومتهم بالسفر ليكون المقصد المصرى أول اختياراتهم حتى يتم السماح بالسفر، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع منظمى الرحلات الأجنبية وشركات الطيران الدولية ووسائل الإعلام الدولية، لإخطارهم بالإجراءات التى نتخذها للتحفيز وإمداد القطاع الخاص المصرى، من خلال الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالمعلومات عن كل سوق".