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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

الأحد 28/مارس/2021 - 11:46 م
مديحة حمدي
مديحة حمدي
ايهاب مصطفى
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تكرم الفنانة القديرة مديحة حمدي الأمهات المثاليات من الفنانات منهم القديرات: آمال رمزي وفردوس عبد الحميد وفتحية طنطاوي وحنان شوقي ونهال عنبر واسم الفنانة الراحل شويكار واسم الراحلة نادية لطفي، والدكتورة شيماء إسماعيل والأمهات من الجيش الأبيض وأمهات الشهداء من الجيش والشرطة.

يأتي ذلك تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وفي تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل ٣١ مارس بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وجاء التكريم بمناسبة عيد الأم، ضمن صالونها الثقافي الذي يقام برعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع المصري.

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