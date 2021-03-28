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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمر ضبط وإحضار لمالك المصنع بعقار جسر السويس المنهار

الأحد 28/مارس/2021 - 03:40 م
عقار جسر السويس المنهار
عقار جسر السويس المنهار
حسام التمساح
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أصدرت جهات التحقيق، منذ قليل، قرارًا بضبط وإحضار مالك المصنع في عقار جسر السويس المنهار، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت قد أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بحي جسر السويس، والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا، في الساعة 3 فجر اليوم، بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة، بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، جسر السويس (حي السلام 1).

وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لموقع الحادث ورفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.

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