محمود حميدة: الفنانات الآن خارجين من بيوت تحرم وجودهم (فيديو)

قال الفنان محمود حميدة، إن الفنانة نادية الجندي سيدة صناعة من الدرجة الأولى، فكل السيدات اللاتي سبقت نادية كان لهن علاقة بالصناعة، وهي بدأت مشوارها بكل إخلاص، ولقد تعلمت منها، وشاهدت كيف تتابع كل التفاصيل من البداية للنهاية واليوم ما أسمعه يؤكد وجهة نظري، أنها سيدة صناعة من الدرجة الأولى.وأضاف محمود حميدة خلال ندوة الفنانة نادية الجندي ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة، أن نادية الجندي كانت تدافع على أن تكون موجودة وكانت مختلفة تماما، قائلا: "الفنانات المتواجدين الآن خارجين من بيوت بتحرم وجودهم في المجتمع".يذكر أن مهرجان الأقصر شهد عدد من الفعاليات المختلفة منهم صباحا ندوة للفنان سمير صبري وحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان محيي اسماعيل والمخرج أمير رمسيس وعدد من النجوم الأفارقة، بينما تشهد الدورة الجديدة وجود دولة السودان كضيف شرف المهرجان هي السينما السودانية.