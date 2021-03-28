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تقارير ومتابعات

بعد براءتها.. قضايا سابقة اتهمت فيها رانيا يوسف بأفعال فاضحة

الأحد 28/مارس/2021 - 11:47 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
جميلة على
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قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، ببراءة الفنانة رانيا يوسف، من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة.

"الدستور" ترصد أبرز القضايا التي اتهمت فيها الفنانة رانيا يوسف:

• "كلاكيت تانى مرة": براءة من الفعل الفاضح

قضت محكمة قصر النيل اليوم ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الأديان.

وكان محام قدم بلاغا ضد رانيا يوسف، وأقام ضدها دعوى اتهمها فيها بأنها في أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت في حوار مع المذيع نزار الفارس، مقدم برنامج مع الفارس وتحدثت عن بروز مؤخرتها.

وكانت النجمة رانيا يوسف أصدرت بيانًا صحفيًا حول لقائها مع قناة الرشيد العراقية التي حلت ضيفة عليها الشهر الماضي وأثارت جدلًا واسعًا، بسبب تصريحاتها عن مؤخرتها والحجاب والدين، وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان.

• الفستان المكشوف

وكان أول اتهام وجه للفنانة في 2018 بسبب ظهورها في مؤتمر القاهرة السينمائي وترتدى فستان مكشوف من الخلف.

وقال المحامي عمرو عبدالسلام في تصريحات تلفزيونية له: "أنا وعدد من المحامين تقدمنا ببلاغات ضد الفنانة رانيا يوسف بعد الصور التي تم تداولها بالفستان بسبب الصدمة التي تعرض لها المجتمع من جرأة الإطلالة".

وبعد اعتذار رانيا يوسف قام المحامون أصحاب الدعوى بسحب البلاغ، وقال المحامي عمرو عبد السلام إنه قرر تقديم البلاغ ولكن بعد مداخلتها واعتذارها للشعب المصري عن الخطأ الذي وقعت فيه، وحفاظًا على مستقبلها وسمعتها وسمعة بناتها، تقبلنا اعتذارها.

وكانت إطلالة رانيا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي كانت عبارة عن فستان أسود مكشوف من الخلف تسبب في صدمة مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورها على نطاق واسع وتصدرها محركات البحث.

• حيازة مخدرات

في عام 2013 اتهمت رانيا بحيازة مواد مخدرة داخل سيارتها، حيث أكدت "رانيا" في تصريحات تليفزيونية أن طليقها الثاني هو من دبر لها تلك القضية حتى ينتقم منها.

وأضافت أنها فوجئت بقوات الأمن أسفل منزلها يؤكدون لها تلقيهم بلاغا من أحد الأشخاص عن وجود أسلحة نارية في شنطة السيارة، إلا أنهم بعد ذلك عثروا على مادة مخدرة داخل السيارة.

وبعد عدة أشهر من تلك الواقعة انتهت التحقيقات بحفظ القضية.

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