3 آلاف و908 إصابات جديدة بكورونا في بنجلاديش

سجلت السلطات الصحية البنغالية، 3 آلاف و908 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 595 ألفًا و714 حالة.وذكرت صحيفة (بروثوم ألو) المحلية البنغالية - على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 35 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8904 حالات، بينما بلغت حصيلة المتعافين 535 ألفا و941 حالة.وأشارت إلى أنه تم توزيع 4 ملايين و760 ألفًا و747 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد.