3 آلاف و908 إصابات جديدة بكورونا في بنجلاديش
الأحد 28/مارس/2021 - 01:29 م
أش أطباعة
سجلت السلطات الصحية البنغالية، 3 آلاف و908 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 595 ألفًا و714 حالة.
وذكرت صحيفة (بروثوم ألو) المحلية البنغالية - على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 35 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8904 حالات، بينما بلغت حصيلة المتعافين 535 ألفا و941 حالة.
وأشارت إلى أنه تم توزيع 4 ملايين و760 ألفًا و747 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت صحيفة (بروثوم ألو) المحلية البنغالية - على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 35 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8904 حالات، بينما بلغت حصيلة المتعافين 535 ألفا و941 حالة.
وأشارت إلى أنه تم توزيع 4 ملايين و760 ألفًا و747 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد.