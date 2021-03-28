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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بـ1.9 مليار دولار.. زيادة تكاليف برنامج تطوير المقاتلة «إف-35»

الأحد 28/مارس/2021 - 01:27 م
تطوير المقاتلة «إف-35»
تطوير المقاتلة «إف-35»
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أعلن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية في تقرير له أن تكاليف برنامج تطوير المقاتلة "إف-35" قد زاد بقيمة 1.9 مليار دولار منذ عام 2019، متوقعا استمرار الزيادة حتى عام 2027.

ونقلت دورية"ديفنس نيوز"،المتخصصة في الشؤون الدفاعية، عن التقرير أن وزارة الدفاع الأمريكية، أشارت في آخر تقرير لها عام 2020، إلى أنه من المتوقع أن تصل تكاليف برنامج تحديث مقاتلات "اف 35" إلى 14.4 مليار دولار نتيجة لتحديات تواجه تطوير واختبار بعض التقنيات الجديدة.

وأضافت الدورية الأمريكية أن البنتاجون، عبر برنامج "أف 35 بلوك 4" لتحديث مقاتلات "إف 35" الذي بدأ رسميا في عام 2018، سيقوم بتطوير معدات وبرمجيات مقاتلات لوكهيد مارتن، بإضافة قدرات جديدة في تسليح المقاتلة وأنظمة حوسبتها.

ونبه مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية إلى أن زيادة التكاليف (1.9 مليار دولار) يرجع إلى عدة أسباب منها زيادة تكلفة اختبارات الطيران إلى 705 مليون دولار، وتكاليف عامة وإدارية تصل إلى 471 مليون دولار، إلى جانب إنشاء معمل تدريب جديد بتكلفة 336 مليون دولار، فضلا عن تكلفة مجموعة تحسينات في نظام الحوسبة، والمعروفة باسم "Technology Refresh 3"، بقيمة 296 مليون دولار.

وبمجرد الإعلان تلك الأرقام، انتقد رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي آدم سميث تلك التكاليف الباهظة، قائلا إن الأمة يجب أن "تتوقف عن إلقاء الأموال في تلك القذارة"، على حد وصفه.

من جانبه،قال المدير التنفيذي لبرنامج "إف-35" الجنرال إريك فيك إن هناك تقدما تم إحرازه في البرنامج بالرغم من وجود بعض المخاطر ولكن تتم إدارتها بفعالية، على حد قوله.

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