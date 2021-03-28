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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقرير: الفضة أكثر نشاطًًًا من الذهب في الأسبوع الأخير

الأحد 28/مارس/2021 - 12:19 م
الفضة
الفضة
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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كشف تقرير لأحد بيوت الخبرة في صناعة الذهب، أن المعدن الأصفر يعاني في الآونة الأخيرة من ركود وملل شديدين في تداولاته وذلك بفعل تضارب المعطيات الفنية والأساسية ففي الوقت الذي شهد فيه الذهب خمولًا نسبيًا كان مؤشر الدولار الأمريكي يرتفع بنسبة 1.14% في الأسبوع، ويرجع ذلك لأنه في الآونة الأخيرة يعتبر ملاذا آمنا للكثيرين بالإضافة إلى نوبة الإغلاقات في أوروبا والجدل المستمر بلا نهاية حول السياسة النقدية، وآفاق غير واضحة حول توزيع اللقاحات ومدى فاعليتها والذي يبدو أنه سيكون أكثر تعقيدًا من المتوقع أن السياسيين أصبحوا يطلقون القرارات لكن الأسواق تحتاج لتصريحات الاقتصاديين واللاعبين الأساسيين في الأسواق لما لها من وعي مستقل عن الواقع.

وأوضح التقرير الاسبوعي للمعادن الثمينة، أن الذهب لم يتأثر بقوة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي مع العكس ارتفع الدولار الأمريكي ولكن هذا الارتفاع ليس بسبب العوائد بل لأن الأسواق تدرك عدم دقة الفيدرالي في كلامه بشأن التضخم والذي سيرتفع بأسرع من توقعاتهم وهذا لن يشير الي نمو حقيقي ولكن يجبرهم علي التغيير في السياسة النقدية بأسرع من التوقعات.

وأشار التقرير إلى أن أسواق الذهب هيمنت عليها الضبابية في تداولاتها حيث غابت المحفزات لتحديد الاتجاه ويمكن ان نفسر ذلك عن طريق التوقعات المحسنة للوباء بسبب عملية التطعيم والارتفاعات القوية في مؤشرات بورصة الأسهم من بداية الربع الأول من 2021، وكذلك وجود ما يعتبره بعض المستثمرين ما يسمى بالجيل الجديد من الأصول وهي العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين الذي ارتفع ارتفاعا جنونيا في الآونة الأخيرة في الربع الأول من 2021.

وأكد التقرير، أن الذهب أغلق على سعر 1732 دولار للأونصة بفارق 13 دولارًا عن سعر افتتاحه الاسبوعى ومحاولا عمليات الشد والجذب باعلي سعر وصل له الأسبوع الماضي 1746 دولار وأقل سعر وصل له في نفس الأسبوع 1721 دولار وسجل الجرام عيار 24 سعر 881 جنيه والليرة 5962 جنيه.

الفضة اكثر حظا ونشاطا من الذهب:

وقال تقرير سبائك الأسبوعي أن الفضة سجلت فى بداية الأسبوع اعلي نقطه مقاومه لها وهي 26.23 دولار فى بورصة كيوميكس نيويورك وعادت بعدها للهبوط لنفس الأسباب المعتادة وهى حالات جنى الارباح وضغط التداولات الالكترونية لتستقر باقى تداولات الأسبوع في تذبذب تحت مستوى 25 دولارًا وقريبة من مستوى الافتتاح حيث استقر الكيلو عند 14103 جنيهات ومازالت الرهانات فى صالح المعدن الأبيض.

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