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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

قبل الموجة الحارة.. 5 نصائح لاختيار الملابس المناسبة

الأحد 28/مارس/2021 - 10:08 ص
الموجة الحارة
الموجة الحارة
إسلام جمال
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توقع خبراء الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام القادمة، والتي قد تستمر عدة أيام.

ويعتبر انتقاء الملابس المناسبة لهذا الجو من الأمور الهامة، في مثل هذه الأيام، من أجل الاحساس بالانتعاش وتقليل التأثير السلبي من ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وفي هذا التقرير قدم موقع "بولد سكاي" الهندي عدد من النصائح التى يمكنك الاستعانة بها في اختيار الملابس خلال الموجة الحارة.

"ارتداء الألوان الفاتحة"

أشار خبراء الأمراض الجلدية، بضرورة ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، وذلك لقدرتها على عكس الحرارة، ومن أفضل الألوان الأبيض والسماوي واللبني.


"ارتداء الملابس الخفيفة"

تجنب بقدر الإمكان ارتداء الملابس ذات الخامات الثقيلة، حيث أنها تساعد على تسخين الجسم، والشعور بعدم الراحة والحكة المستمرة.


"استعمال الملابس القطنية"

يعد القطن من الخامات التي تساعد على إمتصاص العرق، لذا فهي خيار جيد خلال أيام الموجة الحارة والصيف بشكل عام.


"ارتداء ملابس من الكتان"

تعتبر الملابس المصنوعة من خامة الكتان، من الأقمشة الخفيفة، كما أنها تمتاز بالنعومة، لذا فهي مناسبة خلال أيام الصيف، لإمتصاص العرق، وشعور الجسم بالانتعاش.


"تجنب الملابس الضيقة"

يجب الحرص على ارتداء الملابس الفضفاضة والواسعة، والتي تساهم في سهولة الحركة وعدم الشعور بحرارة الجو.

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