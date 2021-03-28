قبل الموجة الحارة.. 5 نصائح لاختيار الملابس المناسبة

"ارتداء الألوان الفاتحة"

"ارتداء الملابس الخفيفة"

"استعمال الملابس القطنية"

"ارتداء ملابس من الكتان"

"تجنب الملابس الضيقة"

توقع خبراء الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام القادمة، والتي قد تستمر عدة أيام.ويعتبر انتقاء الملابس المناسبة لهذا الجو من الأمور الهامة، في مثل هذه الأيام، من أجل الاحساس بالانتعاش وتقليل التأثير السلبي من ارتفاع درجة حرارة الجسم.وفي هذا التقرير قدم موقع "بولد سكاي" الهندي عدد من النصائح التى يمكنك الاستعانة بها في اختيار الملابس خلال الموجة الحارة.أشار خبراء الأمراض الجلدية، بضرورة ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، وذلك لقدرتها على عكس الحرارة، ومن أفضل الألوان الأبيض والسماوي واللبني.تجنب بقدر الإمكان ارتداء الملابس ذات الخامات الثقيلة، حيث أنها تساعد على تسخين الجسم، والشعور بعدم الراحة والحكة المستمرة.يعد القطن من الخامات التي تساعد على إمتصاص العرق، لذا فهي خيار جيد خلال أيام الموجة الحارة والصيف بشكل عام.تعتبر الملابس المصنوعة من خامة الكتان، من الأقمشة الخفيفة، كما أنها تمتاز بالنعومة، لذا فهي مناسبة خلال أيام الصيف، لإمتصاص العرق، وشعور الجسم بالانتعاش.يجب الحرص على ارتداء الملابس الفضفاضة والواسعة، والتي تساهم في سهولة الحركة وعدم الشعور بحرارة الجو.