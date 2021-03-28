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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. محبى فريد الأطرش تكرم «أمهات السينما» بأتيليه القاهرة

الأحد 28/مارس/2021 - 12:18 ص
أمهات السينما
أمهات السينما
نضال ممدوح
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يستضيف أتيليه القاهرة بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب٬ فى السابعة من مساء اليوم الأحد٬ الحفل الفني والذي تنظمه جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش٬ احتفالا بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية.

تتضمن الأمسية تكريم اسم ثلاثة من أشهر أمهات السينما المصرية وهن الفنانات "أمينة رزق وفردوس محمد وكريمة مختار"، بحضور عدد من الفنانين الذين يتحدثون عن حياة المكرمات ومسيرتهن الفنية، وهم الفنان مصطفى الدمرداش، والفنان سيف عبدالرحمن، والفنان قيس عبدالفتاح.

كما يكرم رئيس الجمعية الذى يتحدث خلال الأمسية عن دور الأم فى السنيما المصرية، عدد من الأمهات بالمجتمع اللاتى تميزت حياتهن الأسرية بمسيرة عطاء وتضحيات من أجل أبنائهن، ويهدى لهن شهادات تقدير.

ويعرض خلال الأمسية، فيديو كليب عن الاحتفال بعيد الأم من إخراج الفنان مصطفى الدمرداش، وفيديو كليب آخر يتضمن تسجيل نادر للموسيقار فريد الأطرش وهو يعزف على العود ويغنى أغنية "ست الحبايب".

ويتخلل الأمسية تقديم باقة من الفقرات الغنائية لأشهر أغانى الأم، بمشاركة المايسرو "محمود فرج" يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، كما يلقي مجموعة من الشعراء أحدث قصائدهم التى تظهر معنى الأمومة، ودور الأم التي هي عماد الأسرة.

يشار إلى أن السينما المصرية قدمت مئات الأفلام التي تتناول صورة الأم٬ التي تضحي وتفني ذاتها من أجل أولادها ومن أشهر هذه الأفلام: لا تسألني من أنا والمرأة المجهولة للفنانة الكبيرة شادية.

كما قدمت الفنانة أمينة رزق أشهر الأدوار السينمائية التي جسدت من خلالها صورة الأم ومن بينها: بائعة الخبز٬ أعز الحبايب٬ أمهات في المنفى٬ قلبي على ولدي٬ كلهم أبنائي عودي يا أمي وغيرها.

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