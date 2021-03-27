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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

13 أبريل.. انطلاق أولى حلقات «الاختيار 2» على on

السبت 27/مارس/2021 - 04:57 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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يواصل صناع مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني تصوير مشاهد العمل الذي يخوض بطولته كل من النجمين أحمد مكي وكريم عبدالعزيز ويعرض خلال شهر رمضان الكريم.

وأعلنت شبكة قنوات on عن موعد انطلاق أولى حلقات المسلسل المقرر إذاعته يوم 13 أبريل المقبل وهو أول أيام الشهر الكريم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويشارك فى الجزء الثانى 13 نجما منهم محمد فراج ونضال الشافعى وكريم فهمى ومحمد كيلانى ومراد مكرم وأشرف عبد الباقى وعلى الطيب وسامح الصريطي وأحمد سعيد عبد الغنى وأحمد حلاوة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد فهمي.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل "الاختيار2" مترجما باللغة الإنجليزية على كافة الشاشات المقرر أن تعرض العمل خلال موسم رمضان المقبل، حيث يعرض بشكل حصري على شبكة on على أن يتم عرضه على شاشة mbc ومنصتي Shahid وwatch it.

وكان المنتج تامر مرسي مالك شركة سينرجي ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرح الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "الاختيار 2"، الذي يحمل شعار "رجال الظل" ويخوض بطولته كل من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

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