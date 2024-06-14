الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد موجة شديدة الحرارة.. مفاجأة حول طقس الصيف

طقس حار
طقس حار

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن البلاد بصدد موجة شديدة الحرارة، لافتًا إلى أن موعد انكسارها السبت المقبل، ولكن الطقس والأجواء شديدة الحرارة ستظل مستمرة.

وكشف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن مفاجأة حول درجات الحرارة في فصل الصيف، مؤكدًا أن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد تكون خلال فصل الربيع، مضيفًا: "مش هنشوف تاني درجات الـ43 و45 درجة مئوية في فصل الصيف".

وأوضح أن ما نشعر به الآن من ارتفاعات بدرجات الحرارة له علاقة بالمرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا، مشددًا على أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة قدر الإمكان، مع استخدام أغطية للرأس، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، والاحتماء بأماكن الظل بين كل حين وآخر، وعدم التعرض بشكل عمودي لأشعة الشمس.

وشدد الدكتور محمد علي فهيم على ضرورة مراعاة تغيير الممارسات طبقًا للتغيرات المناخية، وهذا ينطبق على المزارعين والعمَّال وغيرهم ممن يتعاملون مع أشعة الشمس مباشرةً.

مركز معلومات تغير المناخ تغير المناخ فصل الصيف درجات الحرارة مفاجأة طقس الصيف

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