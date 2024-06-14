الأكاديمية العربية ضمن أفضل جامعات العالم فى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنجازًا جديدًا بتصنيفها في المرتبة 306 من بين 1963 جامعة، وذلك وفقًا للتصنيف السنوي لمؤسسة التايمز للتعليم العالي للعام 2024، الذي يقيس تأثير نجاح الجامعات العالمية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وجاءت الأكاديمية، في المركز الـ3 على مستوى مصر من أصل 46 جامعة، وعلى المستوى العربى جاءت فى المركز 19 من أصل 292 جامعة عربية.

كما احتلت الأكاديمية، المركز الأول على مستوى مصر فى أربعة أهداف للتنمية المستدامة "SDG4- جودة التعليم" و"SDG7- الطاقة: توليد انظف وترشيد استهلاك" و"SDG8- العمل اللائق ونمو الاقتصاد" و"- SDG14 الحياة البحرية: الحماية وحد التلوث".

وحققت الأكاديمية، دوليًا المركز السادس على مستوى العالم فى الهدف السابع "SDG7 – الطاقة: توليد انظف وترشيد استهلاك"، كما حققت المركز 84 على مستوى العالم فى الهدف الرابع "SDG4- جودة التعليم"، وجاءت ضمن أفضل مائة جامعة فى العالم فى الهدف "- SDG8 العمل اللائق ونمو الاقتصاد" و"- SDG12 الانتاج والاستهلاك المستدام" و"- SDG14 الحياة البحرية: الحماية وحد التلوث".

وعلى المستوى العربى، جاءت الأكاديمية في المركز الأول على مستوى الجامعات العربية فى الهدف السابع "SDG7- الطاقة: توليد انظف وترشيد استهلاك"، كما حققت المركز 12 على المستوى العربى فى الهدف الرابع "SDG4- جودة التعليم".

وأكد رئيس الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، أن التقدم في هذا التصنيف الدولي يعد إنجازًا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وللتعليم العالي في مصر وفي العالم العربي في إطار تنفيذ استراتيجية الأكاديمية بالمشاركة في التصنيفات والاعتمادات الدولية المرموقة، حيث تربط الأكاديمية العربية بين مخرجاتها بأشكالها المختلفة، واحتياجات المجتمع بأطيافه ومؤسساته، كضرورة لتحقيق التكامل ضمن بنائها لشراكات محلية ودولية.

وأضاف أنه يأتي أيضا في إطار استمرار برامجها الأكاديمية المتنوعة، ونشاطاتها البحثية، وممارساتها المختلفة، بالإضافة إلى دور معاهدها ومراكزها البحثية والمجتمعية ولحرصها الأكاديمية العربية دوما على تطبيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في إطار تحقيق مجتمعات مستدامة تتصدى للتحديات الإقليمية والعالمية.

تصنيف التايمز

ويُعد تصنيف التايمز من أهم المؤشرات لتقييم تأثير التعليم العالي على مستوى العالم لقياس تأثير الجامعات على المجتمع بناء على نجاحها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "Sustainable Development Goals".

وتعتمد آلية هذا التصنيف على تسجيل وقبول ملف الجامعة للمشاركة في التصنيف وعلى مدى تحقيق الجامعة لعدد من المعايير والمؤشرات التي تعكس اهتمام الجامعة بالاستدامة من خلال مختلف الأنشطة والممارسات في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وقياس تأثيرها استنادًا على أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة، على أن تحقق الجامعة بحد أدني أربعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، من خلال أعداد الجامعة ملف رسمي لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة يعبر عن البيانات الرسمية المعلنة.

الجدير بالذكر، أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحرص على المشاركة في التصنيفات والاعتمادات الدولية المرموقة، تقدمت الأكاديمية العربية لأول مرة لتصنيف Times Higher Education Impact Rankings في عام 2020، لتسجيل الملف الخاص بها وفقا لآلية تصنيف المؤسسة الإنجليزية.