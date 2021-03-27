



موقع التأمينات الاجتماعية

خصصت هيئة التأمينات الاجتماعية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) الاستعلام عن معاشات المتقاعدين الذين بلغوا سن 60 وموعد صرف آخر دفعة لمستحقين العلاوات الخمس أبريل المقبل، وذلك حرصا من الهيئة على كبار السن من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس أو التعامل المباشر مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار العدوى حيث حصد الفيروس اللعين أرواح أكثر من 3 مليون مواطن حتى الآن بمختلف دول العالم منذ ظهوره في أواخر عام 2019.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس إلكترونيا

يمكن للراغبين من أصحاب المعاشات في الاستعلام عن موعد صرف آخر دفعة من العلاوات الخمس إلكترونيا إتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار أيقونة الاستعلام عن العلاوات الخمس





كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام عن العلاوات الخمس





وضع علامة صح امام خانة لست روبوت





ظهور كافة بيانات المراد الاستعلام عنها





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تعرف على مستحقي فرق العلاوات الخمس

يمكن الدخول على رابط موقع التأمينات الاجتماعية | الاستعلام عن المعاشات وصرف العلاوات حيث يستفيد من ضم العلاوات الخمس قرابة 2.5 مليون مواطن بتكلفة تقدر 8 مليار جنيه وذلك الذين بلغوا سن التقاعد خلال الفترة من 1 يوليو 2006 إلى 1 يوليو 2015، وذلك عقب حصولهم على حكما قضائيا بأحقيتهم في صرف ضم العلاوات التي لم يحصلوا عليها خلال الفترة السابقة.





يدير الكثير من المتقاعدين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابطالذي حظى بنسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة لمعرفة لموعد آخر دفعة أبريل المقبل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس.