تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج





وقالت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، إنَّ الحادث وقع بعد اصطدام قطار الركاب «رقم 157» بـ «القطار الإسباني المكيف» عند منطقة «مدافن الصوامع» بمدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج.



وأضافت المصادر، أنَّ الاصطدام أسفر عن خروج 3 عربات عن القضبان، وجارى حصر الخسائر والإصابات.

كشفت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد تفاصيل جديد عن حادث تصادم قطارين فى سوهاج، الذى وقع قبل قليل.