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محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
د. رائد العزاوى
د. رائد العزاوى

البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:27 م
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شكلت العلاقات المصرية العراقية، ومنذ الدولة العام 690 ق.م نقطة مهمة في تشكيل المنطقة مستقبلا ، فكلا الحضارتين البابلية والفرعونية كانتا الاساس الذي انطلقت منه العمارة والحضارة في عموم الأرض.
لم تغب مصر عن العراق والعكس بالعكس ، ورغم التطورات التي شهدتها المنطقة خصوصا بعد عام 2003 وما تلاها من احداث وصولا الى ما يسمى " بالربيع العربي " ، ثم ثورة التصحيح التي قادتها الرئيس السيسي في 30 يونيو، والتي صححت اوضاع المنطقة العربية ومنها العراق الذي كان يعاني من تهديدات تنظيم "داعش" الآرهابي ، ولعلي اتذكر اول خطاب للرئيس السيسي في قمة شرم الشيخ 2015، الذي عبرفيها عن بكلمات واضحة ان معركة العراقيين ضد الارهاب هي معركة باسم الانسانية والعالم .  
وبغداد اليوم تستضيف قمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية ، وليكون الرئيس السيسي اول رئيس يزور بغداد منذ 31، الرئيس السيسي الذي له مكانة كبيرة لدى العرقيين الذين يرون فيه القائد الشجاع، الذي يبني بيد ويقاتل الارهاب بألاخرى ، الرئيس الذي يمثل الانسان والاب والقائد الحاني على شعبه ، وهو ما افتقده العراقيون خلال سنوات عجاف .
أدت الاوضاع السياسية وما تلى من انتخابات في العراق عام 2018 الى حالة طلاق بين الشارع العراقي وبين نخبه السياسية ، لتاتي ثورة تشرين اكتوبر 2019 ، التي قادها شباب عراقي واع لمخاطر التدل الايراني في الشان العراقي خصوصا والشان العربي عموما، لنتج قيادة شابة عراقية تمثلت برئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ، الذي حدد سياسة العراق الخارجية بنقطتين ، اولهما ابعد العراق عن التجاذبات الدولية والصرعات  الاقليمية ، والانفتاح على العمق العربي وكان لابد من مصر الشقيقة الكبرى ، مصر الرئيس السيسي الذي دعم العراق ووقف الى جانبه في مواجهة الارهاب منذ اللحظات الاولى لاحتلال داعش لمدينة الموصل.
وفي خضم كل تلك الاحداث ، جاءت فكرة " الشام الجديد" التي تضم مصر والاردن والعراق، لتشكل نواة اقتصادية عربية كبيرة  ربما نشهد توسعها مستقبلا لتضم لبنان وفلسطين وسوريا وليبيا واليونان وقبرص.
وعلى مدى يومين، الجمعة والسبت يجتمع قادة الدول الثلاث لتحديد خطوات جديدة اكثر فاعلية في هذا التجمع العربي المهم ، بينما يصل الرئيس السيسي السبت الى بغداد على رأس وفد وزاري كبير  وهو الأول  والاكبر الذي يزور بغداد منذ 31 عاما ، ويسبقه الملك جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يصل بغداد في زيارة تاريخية ايضا وبحسب مصادر خاصة فان قمة الزعماء الثلاث وان بدت اقتصادية فانها ستشمل، ايجاد حلول لازمة سوريا، الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية في اليمن ، والسعي لتوسيع الدعم العربي لمبادرة وقف إطلاق النار في اليمن مع إجراءات دعم لدى المجموعة الخمس الدائمين لحماية المملكة من هجمات الحوثين .
واقتصاديا توقيع مذكرات واتفاقات تفاهم بين البلدان الثلاث، أهمها خط أنبوب النفط من البصرة بتجاه اﻻردن وصولا الى العقبة ثم مده اسفر البحر الأحمر الى نويبع ، ثم موضوع استثمار الغاز الطبيعي في العراق الذي يملك احتياطات مهمة وكبيرة ، يعول على الخبرات والمصرية في في هذا المجال ، بالاضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والبحري والبري بينما يشكل التعاون الامني والعسكري اهمية كبيرة ويحظى باهتمام القيادات الثلاث  . 
بغداد واهلها اذ يترقبوا زيارة الرئيس السيسي ، لما يحملون لشعب مصر محبة وتقديرعالين، يتقدمهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يسعى لان يعود العراق قويا باشقائه العرب وسيعمل بكل كا استطاع الى ان تعود مصر بثقلها في اعادة اعمار العراق.
يوم السبت تتزين بغداد لتستقبل الرئيس السيسي لسان حال اهلها يقول بلهجتهم البغدادية " مرحبا بالرئيس السيسي، وبكل خطوة هلا"  .

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