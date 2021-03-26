رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدا.. الداخلية تفتتح عددًا من مقار السجلات المدنية

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:10 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تفتتح الداخلية، غدًا السبت، عددًا من مقار السجلات المدنية مع تمديد ساعات العمل ببعضها.
ويتم تمديد العمل ببعض السجلات كمرحلة خامسة حتى الساعة 9 مساءً، وذلك على النحو التالى:-

• سجل مدنى الشروق (بمحافظة القاهرة).

• سجل مدنى مدينتى (بمحافظة القاهرة).

• سجل مدنى إمبابة (بمحافظة الجيزة).

• سجل مدنى سيدى سالم (بمحافظة كفرالشيخ).

• سجل مدنى إيتاى البارود (بمحافظة البحيرة).

• مقر إدارة الفيوم (بمحافظة الفيوم).

• المقر النموذجى بأبراج الملتقى بالعباسية (بمحافظة القاهرة).

كما يتم افتتاح السجلات التالية:

• سجل مدنى الفيوم الجديدة (بمحافظة الفيوم).

• سجل مدنى الشواشنه (بمحافظة الفيوم).

• سجل مدنى سوهاج الجديدة (بمحافظة سوهاج).

• سجل مدنى قمن العروس الغربى (بمحافظة بنى سويف).

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالع هنا.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتفصيل

«الصحة»: 50 مصابًا بـ«تصادم قطارى سوهاج»

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج»


الصور

image description

الكشف الطبي على 2443 مواطنًا مجانا في دمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

رحمة مجدي.. حكاية طالبة تُبهر رواد مواقع التواصل بـ«بورتريهات الأطفال» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج»

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

مصر تدين هجمات ميليشيا الحوثي على مناطق مدنية بالسعودية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

قبل انتهاء المهلة.. رابط التقديم على عداد كهرباء.. والأوراق المطلوبة

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
المزيد

الثقافة

شعراء من المجلس الأعلى للثقافة: كيف تكون الحياة دون شعر؟

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اليوم

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة