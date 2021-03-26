قبل انتهاء المهلة.. رابط التقديم على عداد كهرباء.. والأوراق المطلوبة

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تركيب العداد و الأوراق المطلوبة للتقديم عليه إلكترونيا





رابط التقديم على عداد كهرباء ٢٠٢١





أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، يمكن من خلاله التقديم على العداد المنزلي الكودي بدلا من نظام الممارسة لتوفير وقت المواطنين و جهدهم خاصة ومنع التكدس والتجمعات في أماكن التقديم اليدوية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة بين المواطنين في حالة لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم حيث يخترق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة ويؤدي إلى الوفاة الفورية





خطوات التقديم على عداد الكهرباء كودي ٢٠٢١





يمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على العداد الكودي إلكترونيا من أصحاب العقارات المخالفة قبل انتهاء المهلة المحددة لهم يوم 30 مارس الجاري إتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا





الضغط على المنصة الالكتروني الموحدة لخدمات الكهرباء





اختيار خدمة طلب تركيب عداد الكهرباء كودي





كتابة كافة بيانات المقدم الطلب كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، ...)





إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي و صورة من عقد ملكية أو إيجار الوحدة المراد تركيب عداد لها والتأكد من التحميل قبل الضغط على إرسال الطلب





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الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء كودي





يمكن لأصحاب العقارات المخالفة الراغبين في تركيب عداد كهرباء كودي تقديم الأوراق التالية عبر رابط التقديم على عداد كهرباء :-





عقد إيجار أو تمليك للوحدة سواء كانت سكنية أو تجارية المراد تركيب عداد كودي لها





صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في التقديم على عداد كودي





إيصال مرافق حديث ( كهرباء، تليفون، غاز، مياه)





إيصال رسوم التقديم ب 50 جنيها

احتلأعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة وذلك عقب إطلاق المنصة الالكتروني الموحدة لخدمات الكهرباء وتركيب العداد الكودي