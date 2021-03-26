فلسطين ترحب باستئناف الدعم المالي الأمريكي بعد تجميده منذ 2018

رحبت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية دعمها المالي للفلسطينيين بعد تجميده منذ عام 2018.وأصدر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بيانا للترحيب بالمساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية والبالغة 15 مليون دولار كمساهمة في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.واعتبر اشتية المساعدة الأمريكية "خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأميركية"، التي توقفت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.من جهته كتب وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في تويتر رسالة شكر للولايات المتحدة الامريكية على دعمها للشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا.وقال الشيخ "نعتبر ما قالته المندوبة في الامم المتحدة حول أسس الحل القائم على القانون الدولي ويتماشى مع قرارات الامم المتحدة، يشكل أساس للرؤيا السياسية القائمة على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية".