مصرع 6 بحريق مستشفى فى مومباى الهندية

قالت السلطات الهندية اليوم الجمعة إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حريق اندلع بمركز تجاري يضم مستشفى يعالج مرضى فيروس كورونا في مومباي.وقال مسئولون محليون إنه تم إجلاء أكثر من 70 مريضًا مصابًا بمرض كوفيد-19 في المستشفى الخاص بالطابق الثالث من المركز التجاري إلى مراكز أخرى، مضيفين أنه يجري التحقيق في سبب الحريق.ولم يتضح بعد إن كان أي من القتلى من المصابين بفيروس كورونا، وتكافح مومباي أسوأ مرحلة من جائحة كوفيد-19 وسجلت أكثر من 5500 إصابة في يوم واحد أمس الخميس، وهو أعلى رقم منذ بدء تفشي المرض.