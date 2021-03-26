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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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هند صبري ترد على منتقدي مشاركتها في موكب «المومياوات»

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:10 ص
هند صبري
هند صبري
ياسمين محمود
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وجهت الفنانة هند صبري رسالها، للمنتقدين بعد الإعلان عن مشاركتها في الحدث المصري الأهم وهو موكب نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري الكبير، إلى متحف الحضارة.

وكتبت "صبري" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" صباح الخير.. في البيت ومعزولة والحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي ان شاء الله من دور كورونا واعود للتصوير. ربنا يلطف بالجميع ".

وأضافت:" افقت على سيل من الانتقادات والإعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث #نقل_الموميات_الملكية فوجب التوضيح: انا كتبت "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم".. من اجتهد وقرّر اني مشاركة لوحدي ؟، وأكملت "هند" حديثها متسائلة:" هل يجوز ان حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته،تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا ان تكون مش مصرية ابا عن جد ؟ ".

وواصلت:" هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه".

واختتمت:"أكررها:فخورة اني أشارك بجزء صغيييير جدا جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة. الّلي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط. وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق.

بداية الأزمة
وبدأت الأزمة فور إعلان هند صبري عن مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

ونشرت هند إعلان الرحلة الذهبية التي تجوب شوارع القاهرة، عبر حسابها على Instagram، وكتبت: "الرحلة_الذهبية.. 3 أبريل موعد موكب المومياوات الملكية.. نقل 22 مومياء من المتحف المصرى لمتحف الحضارة.. من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات.. والتحرك يبدأ بـ21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام، فخورة بمشاركتي في هذا الحدث التاريخي".

سيل من الانتقادات
وبمجرد إعلان هند صبري المشاركة في نقل المواميات الملكية، تعرضت لسيل من الانتقادات علي مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لكونها لفنانة تونسية تشارك في حدث مصري، وانضم للانتقادات الفنان مصطفي درويش قائلًا:""طبعا مع حبي واحترامي وتقديري الكبير لهند صبرى وفنها، بس هو 100 مليون مصري معندناش حد يمثلنا فبنجيب أجانب يعني".

وتابع:"المعترض على كلامي براحة طيب.. أمك ماتت ترضى حد يغسلها ولا يدفنها غير أولادها اللي عايشين وحواليها، ولا تجيب أولاد مامتك الثانية هما اللي يغسلوها ويدفنوها وأهو كلكم أخوات، هل ده يصح؟".

وأضاف: "أهو نفس القصة المومياوات دول أجدادنا ودي رفاتهم ينفع حد يدفنهم غيرنا أولادهم، بس كده دي كانت وجهة نظري بعيد عن أي شخص أو اسم أو بلد، واحترامي الكامل ليهم وآسف لو كنت سبب في أي دوشة ليكي يا هند مكنش قصدي فيكي شخصيا، أنا بحبك ومن جمهورك".

هند صبري ترد على منتقدي مشاركتها في موكب «المومياوات»
هند صبري ترد على منتقدي مشاركتها في موكب «المومياوات»

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