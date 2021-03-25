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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التنظيم والإدارة: تسوية أوضاع 6508 موظفين وتثبيت 4.2 ألف خلال شهرين

الخميس 25/مارس/2021 - 11:07 م
المركزي للتنظيم والإدارة
المركزي للتنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من دراسة إعادة تعيين "التسوية" لعدد 6508 موظفين على مستوى 67 جهة من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2021.

أوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن العدد الأكبر من حركة التسويات تركزت في الهيئة العامة للتأمين الصحة بـ1863 موظفا، يليها مصلحة الضرائب العقارية 1256 موظفا، ثم ديوان عام محافظة المنوفية 110 موظفين، مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية 89 موظفا، ديوان عام محافظة سوهاج 69 موظفا.

أما عن العمالة المؤقتة، انتهى الجهاز من دراسة تثبيت 4252 موظفا على مستوى 24 جهة خلال شهري يناير وفبراير 2021، معظمهم بديوان عام محافظة الجيزة 1871، مديرية التربية والتعليم بالقليوبية 1657، ديوان عام المنوفية 154، مديرية التعليم بكفر الشيخ 137 موظفا.

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