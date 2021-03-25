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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعثة مجلس السلام والأمن الأفريقي تزور جوبا لدعم الانتقال السياسي في البلاد

الخميس 25/مارس/2021 - 11:40 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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أعلن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وصول بعثة برئاسة الممثل الدائم لجمهورية كينيا، السفير جان نجيري كاماو، إلى جوبا، جنوب السودان، في مهمة ميدانية لمدة ثلاثة أيام. 

وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن الأفريقي اليوم الخميس، أن المهمة الميدانية، وهي الخامسة التي يقوم بها مجلس السلم والأمن منذ أكتوبر 2016، تأتي بعد عام من تشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية في فبراير 2020، كما تأتي المهمة في إطار جهود المجلس لتعزيز السلام والأمن في القارة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات المجلس وقرارات مؤتمر الاتحاد الأفريقي بشأن الوضع في جنوب السودان.

وأشار البيان إلى أن الأهداف الرئيسية للبعثة الميدانية تتمثل بشكل أساسي في جمع معلومات مباشرة فيما يتعلق بالوضع السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني في البلاد، وتقييم آلية التقدم، وستكون هذه المعلومات هامة في توجيه الخطوات التالية التي يجب أن يتخذها الاتحاد الأفريقي من أجل تسهيل انتقال ناجح في البلاد، وعلاوة على ذلك، يتم تنفيذ البعثة الميدانية أيضًا كتأكيد جديد لتضامن الاتحاد الأفريقي مع حكومة وشعب جنوب السودان، وهو أيضا إعادة تأكيد للالتزام الثابت بمواصلة الدعم لعملية الانتقال الجارية في جنوب السودان.

ولتحقيق أهداف البعثة الميدانية، سيعقد وفد البعثة مشاورات مع ممثلي حكومة جنوب السودان وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وشركاء التنمية الآخرين في جنوب السودان.

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